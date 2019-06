Alternatywa walizek - torby podróżne bez kółek

Coraz bardziej powszechną alternatywą walizek stają się wygodne torby podróżne bez kółek. Ich znaczną przewagą jest komfort, który płynie z noszenia poprzez specjalnie wyprofilowanym rączkom. Torbę bez kółek zdecydowanie łatwiej przechowywać poprzez zmniejszenie jej objętości oraz bez ryzyka zarysowań czy mechanicznych uszkodzeń. Niektóre zostały stworzone również do noszenia tak jak plecach.

Wygodne torby na ramię

Materiał z którego zostały wykonane torby jest bardzo lekki, co jest bardzo istotne podczas dłuższych wyjazdów. Jest to również dobra opcja dla osób, które nie mieszczą się w limit na lotnisku a walizka na kółkach zajmuje dodatkowe kilka kilogramów. Staje się również błogosławieństwem dla pleców, które już wystarczająco obciążamy w życiu codziennym. W naszej ofercie znajduje się wiele rodzajów toreb, pod względem materiału, funkcjonalności czy wielkości oraz walorów estetycznych. Wybierz tą która idealnie spełni Twoje osobiste oczekiwania. Zapraszamy do naszego sklepu Equip - torby podróżne bez kółek.